ضبط عصابة ابتزت المصارف اللبنانية بقناع أموال ” صدام حسين “

بيروت(صدى):

أفصح ” جوزيف طربية ” رئيس جمعية مصارف لبنان، خلال مؤتمر صحفي أن السلطات اللبنانية حوّلت إلى الولايات المتحدة إثر الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، الأموال التي كانت مودعة في مصارف لبنان باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أو التي اشتبه بعودتها لنظام صدام.

وأضاف ” طربية ” ، خلال رده على سؤال حول ما يقال عن ” ودائع كبيرة جدًا سبق أن وضعها نظام صدام في بعض المصارف اللبنانية، مؤكدًا على إرسال جميع الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي الأميركي من حساب البنك المركزي العراقي.

وأكمل ” طربية “، أن ذلك تم بإشراف السلطات العسكرية القانونية في العراق والمصرف المركزي اللبناني، لافتًا أنه لا أسرار ولا أوهام حول هذا الموضوع.

وِشدد ” رئيس جمعية مصارف لبنان ” ، على أن السرية المصرفية لا تحجب الودائع عن أصحابها ” فالنظام العراقي الحالي هو وريث النظام السابق “، موضحًا أن صريحاته جاءت بعد البلبلة التي أحدثتها شبكة تعمل على خط بيروت بغداد إدعت امتلاكها وثائق تفيد بأحقيتها بأرصدة تقدر بالمليارات وتعود لأشخاص توفوا أو اختفوا، سجلت بأسمائهم منذ العام1999، والذي نشرها الإعلام العراقي.

وأحدثت تلك المسألة ضجة كبيرة في لبنان على مدى الأسبوعين الماضيين، لا سيما وأنها طالت أسماء بنوك كبيرة وشهيرة، ما استدعى سفر مدير عام الأمن العام إلى بغداد بغية حل الملف.

وأصدرت ” المخابرات العراقية ” ، بيانًا على إثر الزيارة أوضحت فيه أنه تم التوصل إلى خيوط شبكة الإبتزاز تلك وأسماء أعضائها، كما تم إيقاف بعض المتورطين.

هذا وأعلن اللواء ” عباس إبراهيم ” مدير الأمن العام اللبناني، في وقت سابق أن عملية مشتركة مع السلطات العراقية، أسفرت عن اكتشاف شبكة مقرها العراق، استهدفت القطاع المصرفي اللبناني، وحاولت إبتزاز أموال من المصرف.

وأكد ” إبراهيم ” ، على ضرورة معرفة من يقف وراء هذه العصابة، لا سيما أن خسائر القطاع المصرفي، بسبب هذه الشائعات قد تصل إلى مليار دولار، كاشفًا أن الأفراد الذين ألقي القبض عليهم، عراقيون.

والجدير بالذكر أن القضية تعود لأكثر من عام إلا أنها طفت إلى السطح في الأسبوعين الماضيين إثر حملة الاتهامات والشائعات التي سيقت على مواقع التواصل من قبل تلك الشبكة ضد بعض المصارف اللبنانية الكبيرة.