بعد ضبطها مع عشيقها.. امرأة تحاول قتل زوجها بطريقة بشعة

نيودلهي(صدى):

حاولت امرأة هندية قتل زوجها بطريقة بشعة بعدما ضبطها مع رجل آخر في وضع مخل للأداب.

وتفصيلا؛ كانت المرأة البالغة من العمر 45 تدعى جايانتي قد خرجت مع زوجها المزارع لمشاهدة مسرحية غير أنها استغلت الفرصة لملاقاة عشيقها، وبعد تواريها لأكثر من ساعة، بدأ الزوج البحث عنها، بحسب وكالة فرانس برس.

وتمكن الزوج من ضبطها في وضع حميم مع عشيقها، وقد نشب بعدها شجار سقط خلاله ملابسه فما كان من الزوجة إلا أن قضمت قضيبه قبل الفرار مع عشيقها، وتم نقل الزوج المصاب إلى المستشفى وأعلموا الشرطة بالحادثة.

وتمكنت الشرطة الهندية من القبض على الزوجة، حيث اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها وأودعت السجن .