الفوضى توقف حفل الفنان عيضة المنهالي بـ ” صلالة “

أماني الغامدي(صدى):

سادت حالة من الفوضى خلال حفلة بمهرجان صلالة في سلطنة عمان بسبب تدافع الجمهور على الفنان الإماراتي عيضة المنهالي.

وعلى الفور، تدخل رجال الأمن لإنزال المقتحمين عن المسرح، بعد حدوث حالة من الهرج ، وتمكنوا من إعادة الامور إلى طبيعتها، وتابع المنهالي حفله.

جاء ذلك بعد أن فاجأت فتاة الفنان ماجد المهندس، باقتحام المسرح والهجوم عليه واحتضانه، في حفله الذي أقيم في 13 يوليو الماضي، ضمن فعاليات مهرجان “سوق عكاظ”، قبل أن يسارع الأمن إلى إنزالها عن المسرح وطردها من المكان.