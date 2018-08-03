مدني عسير : الوضع حاليا مطمئن ولله الحمد في حي الرصراص بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

على اثر الامطار التي هطلت اليوم الجمعه على محافظة خميس مشيط.. شهد حي الرصراص بالخميس امطار من متوسطة الى غزيرة مع زخات كبيرة من البرد .

وادى اغلاق عبارة لتصريف المياه بالحي الى دخول المياه الى الدور الارضي بعمارة سكنية تحتوى 6 شقق سكنية .. حيث قام ساكني الدور الارضي (شقتين ) بالانتقال الى الادوار العلوية من العمارة و وضعهم مطمن .

وتم التنسيق مع بلدية خميس مشيط لمعالجة الوضع وقد باشرت ميدانيا معدات البلدية الحالة وكذلك طواري الكهرباء … وفرق الدفاع المدني متواجده بالموقع لمتابعة الحالة .

كما ان هناك بعض المركبات جوار المنازل بالحي تضررت تضررا جزئيا جراء المياه لا يوجد بداخلها احد.

والوضع حاليا مطمئن ولله الحمد أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد ” محمد عبدالرحيم العاصمي ” .