النيابة توضح الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير
كشفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : من الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير: تزوير محررًا منسوبًا إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه “.
وتابعت : ” تصل عقوبتها السجن عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال “.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1833 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية ويوفقكم
نوير[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل خير