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النيابة توضح الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير

النيابة توضح الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير
علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : من الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير: تزوير محررًا منسوبًا إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه “.

وتابعت : ” تصل عقوبتها السجن عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1833 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية ويوفقكم

[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله كل خير

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