النيابة توضح الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير

علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : من الظروف المشددة للعقوبة في جرائم التزوير: تزوير محررًا منسوبًا إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه “.

وتابعت : ” تصل عقوبتها السجن عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال “.