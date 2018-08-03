بعد انتقاله للميلان.. هيغواين يوضح سبب عدم الانضمام لتشيلسي

نواف السالم(صدى):

كشف هيغواين نجم يوفنتوس السابق، والمنتقل حديثًا للميلان، اليوم الجمعة، عن السبب الذي دفعه لتفضيل الميلان على تشيلسي.

وقال ” هيغواين ” : ” مع كل الأحترام الكبير الذي اكنه لساري لكنه كان الوحيد الذي أرادني ( في تشيلسي) هنا في ميلان الجميع أرادني وهذا هو السبب في أنني اخترت القدوم إلى هنا ” .

وتابع : ” اشكر جماهير يوفنتوس على هذه العاميين الرائعين ، مع اليغري كانت لدي بعض الأختلافات لكن ليس هذا مادفعني للقدوم الى هنا “.

وكان الميلان أعلن أمس تعاقده رسميا مع هيغواين ، بعقد ينتهي 30 يونيو 2019.