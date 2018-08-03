بالصور.. انطلاق أكيورا MDX سبورت هايبرد 2019 بسعر 52.800 ألف دولار

طوكيو(صدى):

قدمت أكيورا سيارتها MDX سبورت هايبرد 2019 أغلى من موديل MDX SH-AWD بباقة تكنولوجي بواقع 1500 دولار ويبدأ سعر السيارة الجديدة من 52.800 ألف دولار مع كل التجهيزات والخيارات التي يمكن توقعها من سيارة كروس أوفر فاخرة متوسطة الحجم بثلاثة صفوف من المقاعد.

وسيتوفر للسيارة ضمن التجهيزات الجديدة 4 ألوان خارجية تشمل برونزي كانيون ميتاليك وأسود ماجستيك بيل وأحمر بيرفورماس لؤلؤي وميتاليك جنميتال ، بينما المقصورة تستفيد من لمسات خشبية وتطريز مختلف للمقاعد والأبواب ومقاعد للسائق والراكب الأمامي قابلة للتعديل بـ 12 وضعية.

وتأتي السيارة أقوى بواقع 31 حصان عن نموذج MDX SH-AWD بباقة تكنولوجي مع ممتصات صدمات قابلة للتكيف قياسية وتوفر السيارة الهايبرد العالية الكفاءة قوة 321 حصان من محرك V6 سعة 3 لتر و3 محركات كهربائية. كما يتوفر لها ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات قريب من الناقل 9 سرعات في NSX ويوفر نقلات سريعة وتقود المحركات الكهربائية المحور الخلفي كما أن التصميم يحسن امكانية التحرك في المنحنيات ويوفر العزم المناسب للعجلات الخلفية للسيارة.