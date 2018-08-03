المطلق: الواسطة محرمة بنسبة 90% والتمسوا الأعذار لأصحاب الوجاهة
قال الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، إن 90٪ من الواسطة محرّمة، وهي الآن مصنفة من أدوات الفساد التي تكافحها هيئة ” نزاهة ” .
وطالب ” المطلق ” ، بالتماس الأعذار لذوي الوجاهة الاجتماعية إذا اعتذروا عن المساعدة بالشفاعة والواسطة لدى المسؤول.
وأضاف ” المطلق ” ، في رده اليوم ضمن برنامج ” استديو الجمعة ” على إذاعة ” نداء الإسلام ” ، ومتحدثًا عن رأيه في اعتذار مَن يملكون الوجاهة لدى المسؤولين من المساعدة بالشفاعة والواسطة قائلًا : ” الواسطة الآن مصنفة من أدوات الفساد التي تكافحها هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة “، وهي في غالبها 90% منها محرمة، وجزء منها 10% يمكن أن يكون حلالاً.
وتساءل ” المطلق ” : عن الشفاعة التي تفضّل الشخص وترفعه على من دونه، ما حكمها؟ عندما تعلن وظيفة ويقدم عليها الآن 50 شخصًا ويطلب إنسان من آخر الشفاعة بتعيينه فيها، فيذهب للمسؤول ويتم إحراجه بهذا الطلب، ويقوم باستبعاد وطرد آخرين أكثر كفاءة فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز وهنا الإشكالية.
وأشار ” عضو هيئة كبار العلماء ” : ” إلى أن هذه الأمور سنُسأل عنها يوم القيامة، ولذلك اعذروا الأشخاص الذين تظنون أنهم يملكون الوجاهة للشفاعة والواسطة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1833 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل خير
فيصل[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفق معك تماما
درباويه[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 1 ساعة
الحياة الكريمه عند مشايخ الوهابيه حرام..
لكن الرشوة و الفساد والواسطه حلال هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يقلع وجيهكم مشايخ ضلال
نوير[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 46 دقيقة
الواسطة والرشوة ما لها اي تبرير
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2723 ] نشر منذ 45 دقيقة
حلال على اصحاب الوجاهة والشيوخ وحرام على الشعب وعامة الناس!!!!!
تركي[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله لا يوفق كل من يسير اموره بالواسطة
نهى[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 40 دقيقة
جزاك الله كل خير
ابو طيف[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 30 دقيقة
مفترض انها تكون ممنوعة على الجميع
مليكة[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 28 دقيقة
من يشق طريقه بالواسطة
يضر المجتمع اجمع
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2723 ] نشر منذ 20 دقيقة
يحللوها لانفسم بأسم الشفاعة والوجاهة & ويحرموها على غيرهم بأسم الواسطة !!!
حسين[ عدد التعليقات: 2723 ] نشر منذ 10 دقائق
اغلب الواسطات واكثرها ………………..
الخالدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق
اصير الوهابي ولا أكون خدمة عند هندي يعطيني صك جنة ؟
سؤال قول درباوية فلوسك تذهب الى سيدك الهندي في دولة الهند امامك تعظمه وتجلى