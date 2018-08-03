بالفيديو.. حليمة بولند تؤكد أنباء طلاقها والسبب صادم

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، اليوم الجمعة، عن صمتها؛ لتؤكد الأنباء حول طلاقها من المحامي عبدالرزاق العنزي.

وأوضحت بولند في مقطعًا نشرته في ” سناب شات ” موثقًا لصديقتها الدكتورة فوزية الدريع أسباب الطلاق.

ودافعت الدكتورة فوزية، عبر مقطع الفيديو، عن حليمة بولند، مبينة أنها نصحتها بالتريث في الزواج، بعد أن شاهدتها قد تنازلت كثيرًا في سبيل حبها لزوجها، مشيدة بذات الوقت بأخلاقه.

وتابعت : ” آخر مرة شاهدت فيها حليمة لاحظت أنها قد تغيرت تمامًا، حيث كانت ترتدي العباءة و ” الشيلة ” ، إرضاء لزوجها، الذي قدمت له تنازلات كثيرة “.

وأضافت : ” وجاني تلفون بكى ونواح من حليمة، عبدالرزاق معصب، ش السالفة عبدالرزاق أصر إن أنا بعد حوارات يبيني البس نقاب ما أقدر، نقاب بعد تصير الثورة المعاكسة، حاوري ناقشي إلا النقاب.. وهذا اللي فرقهم ” .

يجدر الإشارة إلى أن حليمة بولند تزوجت من المحامي العنزي في شهر مايو، وأعلنت اعتزالها عملها إكرامًا لزواجها.