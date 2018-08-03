بالفيديو.. حجز عشرات المركبات المخالفة بعسير

أبها(صدى):

قامت دوريات المرور بمنطقة عسير ، بحجز عدد من المركبات المخالفة ؛ في إطار مواصلة حملاتها لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة ، ومن بينها عملية ممارسة التفحيط، وغلق الطرق عمداً أو السير في مواكب.

وفي التفاصيل، قامت الدوريات باحتجاز عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بحق كل مخالف.

وفي السياق ذاته شدد مرور المنطقة على أ، ن الدوريات ستعمل بحزم، مؤكدًا على استمرار عملية حجز المركبات المخالفة في ظل استمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.