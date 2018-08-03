قرقاش: منع قطر لمواطنيها من الحج يعبر عن غياب الوعي

طلال الضوي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الحارجية بالإمارات، اليوم الجمعة، على منع قطر لمواطنيها من الحج.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وماهو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج فعلامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم ” .

يجدر الإشارة إلى أنه رغم تعنت الجانب القطري فيما يخص مناسك الحج ، إلا أن المملكة أكدت على أنها تفتح أبوابها أمام الشعب القطري مرحبه بهم، إلا أن النظام القطري يواصل تسيس الحج.