الإطاحة بـ ” شرطي ” اغتصب فتاة عشرينية بعد تكبيلها بالأصفاد

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة الرباط المغربية، جريمة بشعة من نوعها، حيث قام شرطي بمديرية أمن القصور الملكية، باغتصاب فتاة عشرينية، مما نتج عنه هتك عرضها.

وتقدمت الفتاة بشكاية إلى الشرطة، موضحة أنها كانت تعيش مع خالة الشرطي بعد طلاق والديها، وذات يوم، طرق الشرطي باب خالته التي كانت غائبة عن المنزل، واستغل غيابها فقام بتصفيدها، وإغلاق باب الغرفة، ليتمكن من ارتكاب جريمة اغتصابها، رغم مقاومتها له.

وبيّنت الفتاة في شكايتها، أن الشرطي التي وُجهت له أصابع الإتهام، قد اعتذر لها بعد ارتكابه لفعلته الشنعاء، واعدًا إياها بالزواج.

يشار إلى أنه من المقرر أن تشهد محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في يوم 20 أغسطس الجاري، محاكمة الشرطي المجرم، بعد اتهامه باغتصابها وهتك عرضها.