بويك ريجال أفينير . . أكثر فخامة وتكنولوجيا مع عجلات 19 بوصة وشبكة تهوية محسنة

واشنطن(صدى):

باتت سيارات بويك ريجال سبورت باك السيدان متوسطة الحجم أكثر فخامة عن السابق مع تقديم اصدار جديد راقي لها يتمثل في اصدار أفينير, وبعد ظهور أولى التفاصيل حول السيارة بشكل مسرب الاسبوع الفائت, عادت الشركة حالياً لطرح السيارة وكشف كافة التفاصيل عن قائمة طرازات ريجال التي تعتبر ثالث موديلات بويك التي تحصل على اصدارات أفينير بعد موديلي انكلاف ولاكروسيه.

وتتوفر ريجال أفينير في اصدار سبورت باك رباعي الابواب الدفع الأمامي فقط, ويتوفر للسيارة محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 250 حصان وعزم دوران 351 نيوتن متر وتعمل بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات. وتتزود السيارة في نسخة أفينير بمدخلات شبكة تهوية ثلاثية الابعاد في القسم العلوى من شبكة التهوية مع عجلات 19 بوصة بلون نيكل لؤلؤي.

كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية ليد ومرايا جانبية ذاتية التعتيم. وفي الداخل, حصلت السيارة على تكنولوجيا متطورة تشمل نظام ترفيهي بشاشة 8 بوصة ونظام ملاحة وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة ونظام صوتي Bose راقي من 8 سماعات .

أما المقصورة فتأتي بفرش جلدي بيج Whisper ولمسات أبنوسية حصرية في هذه النسخة مع شعارات أفينير مطرزة على مساند الرأس وشعار السيار على عتبات الأبواب. وتتوفر السيارة بصورة قياسية بباقة من وسائل الأمان ومساعدة السائق التي تشمل مساعد للركن وتحذير من حركة المرور الخلفية وتحذير من مغادرة المسار وتحذير من البقع العمياء ومثبت سرعة قابل للتكيف بصورة اختيارية. وستبدأ مبيعات السيارة في الخريف المقبل بأسعار لم تعلن بعد.