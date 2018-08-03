بالفيديو والصور.. ضواحي باريس تشهد تشييع جثمان مي سكاف وسط الأعلام السورية

أماني الغامدي(صدى):

شهدت ضواحي ” باريس ” اليوم الجمعة، تشييع جثمان الممثلة السورية مي سكاف، وسط أعلام الثورة السورية.

ودُفنت ” سكاف ” في مقبرة مدينة ” دوردان ” في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، ورافق موكب الجنازة عشرات الأشخاص رافعين أعلام الثورة السورية وصور لها.

تجدر الإشارة إلى أن أصدقاء ” مي ” قاموا بمشاركة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مراسم تشييعها، وقد اجتمع أصدقاؤها وأقاربها في مسرح وعرضت كلمات لها وفيديوهات لها.

وكانت الفنانة السورية مي سكاف، قد فارقت الحياة عن عمر يناهز 49 عامًا، في العاصمة الفرنسية باريس حيث تقيم؛ وذلك إثر تعرضها لنوبة قلبية.