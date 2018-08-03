” التجارة ” تكافئ مواطن بعد إبلاغه عن قضية غش تجاري بأبها
كافئت وزارة التجارة والاستثمار، المواطن سعيد صالح الشهراني، بـ75 ألف ريال؛ وذلك بعد إبلاغه عن قضية ” غش تجاري ” ضد إحدى فروع شركة وكالة السيارات في أبها.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم تغريم الشركة 300 ألف ريال؛ لبيعها سيارة جديدة تبين بعد الشراء سمكرة وإعادة دهان أجزاء منها وعدم إبلاغ المواطن بذلك.
طلال[ عدد التعليقات: 2488 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجازيه خير جزاء والله علي مافعله
ماجد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل مبروووك 😍
M-512🐧[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب هل الجائزة مقتصرة فقط لموضوع السيارات أم لااكثر من صنف ، يعني لو المواطن وجد غش او تغير في الأسعار هل يكون من نصيبه جائزة!!.