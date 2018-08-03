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” التجارة ” تكافئ مواطن بعد إبلاغه عن قضية غش تجاري بأبها

” التجارة ” تكافئ مواطن بعد إبلاغه عن قضية غش تجاري بأبها
أبها(صدى):

كافئت وزارة التجارة والاستثمار، المواطن سعيد صالح الشهراني، بـ75 ألف ريال؛ وذلك بعد إبلاغه عن قضية ” غش تجاري ” ضد إحدى فروع شركة وكالة السيارات في أبها.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم تغريم الشركة 300 ألف ريال؛ لبيعها سيارة جديدة تبين بعد الشراء سمكرة وإعادة دهان أجزاء منها وعدم إبلاغ المواطن بذلك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2488 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجازيه خير جزاء والله علي مافعله

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل مبروووك 😍

[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 23 دقيقة

طيب هل الجائزة مقتصرة فقط لموضوع السيارات أم لااكثر من صنف ، يعني لو المواطن وجد غش او تغير في الأسعار هل يكون من نصيبه جائزة!!.

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