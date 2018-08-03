” التجارة ” تكافئ مواطن بعد إبلاغه عن قضية غش تجاري بأبها

أبها(صدى):

كافئت وزارة التجارة والاستثمار، المواطن سعيد صالح الشهراني، بـ75 ألف ريال؛ وذلك بعد إبلاغه عن قضية ” غش تجاري ” ضد إحدى فروع شركة وكالة السيارات في أبها.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم تغريم الشركة 300 ألف ريال؛ لبيعها سيارة جديدة تبين بعد الشراء سمكرة وإعادة دهان أجزاء منها وعدم إبلاغ المواطن بذلك.