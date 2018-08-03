الطبيب الواكد: أتمنى أن أموت دفاعا عن أطهر بقاع الأرض

سامي المجيدير (صدى):

تمنى طبيباً مقيماً في القريات ان يتّحقق حلمه الوحيد وهو المشاركة مع ابطالنا في الحد الجنوبي لدفاع عن وطننا الغالي وقبلة المسلمين في شتى الارض .

وقال الطبيب المقيم عيسى عباس وأكد الذي يّعمل طبيب طوارئ في مستشفى الحديثه في القريات في حديث خاص لـ ” صدى الالكترونية ” المملكة لها فّضل كبير على كل مسلم يولي وجهه شطر المسجد الحرام ويّشد الرحال الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أن الحرمين الشريفين هي الذي تعتز بها المملكه.

ولحدودها وأمنها أهمية بالغة في قلوب المسلمين واضاف الطبيب الواكد : انا فلسطيني الجنسيه وقد ولدت وترعرت وتّعلمت في جميع المراحل الدراسيه في المملكه وقد أهتمت المملكه كثيراً بقضية فلسطين وقاطعت حكومة الاحتلال منذا احتلالها الاقصى منذا عقوداً من الزمن وقد تّولد لدي حٌب هذه الارض الطاهره منذا ان ترعرت ونشأت وكم تمنيت ان أكون جندياً يخدم ويحرس هذه الارض الطاهره وإنى اناشد عبر ” صدى ” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الكريم محمد بن سلمان على مساعدتي في تّحقيق رغبتي وهي المشاركه في الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي واتمنى أن اموت شهيداً مدافعاً عن هذه المملكه المباركه التى هي مهبط الوحي وانطلاق لسيره خير البشر صلى الله عليه وسلم .