حادث تصادم وإصابات عدة بطريق الجموم بمكه

عطيه اليوسف (صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٦:١٣ من صباح اليوم الجمعه بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الجموم في اتجاه مكه وبه عدد من الإصابات وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٤فرق اسعافية وفرقة تدخل متقدم

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان.

انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٦ إصابات منها أصابتان حرجتان واصابة متوسطة و٣ اصابات طفيفة ،تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابينونقلوا إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.