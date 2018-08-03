إصدار قرار بتعديل المادة الـ 21 من لائحة تعويضات فرع المعاشات
قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بإصدار قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة ” 21 ” من لائحة تعويضات فرع المعاشات.
وعن التعديل الجديد للمادة، فإنها ستكون على النحو الآتي: ” يحدد المحافظ (محافظ المؤسسة العامة للتأمينات) الضوابط والمستندات اللازمة لإثبات الإعالة ” .
كما نص القرار الذي أصدره وزير العمل السابق علي الغفيض، على نشره في الجريدة الرسمية، وتوجيه محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعمل على تنفيذه.
طلال[ عدد التعليقات: 2488 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الموفق و المستعان 🙌
محمد[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكم لما فيه الخير دائما