بالفيديو.. نصائح مهمة لطرق الجلوس الصحيحة للحفاظ على صحة العمود الفقري
الجلوس لفترات طويلة، من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على صحة العمود الفقرى، وتسبب آلاما بالظهر والرقبة، خاصة إذا كان وضع الجلوس خاطئا.
وقدمت مدربة الأيروبكيس كوكي الكفراوي ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ست الحسن ” ، نصائح هامة لطرق الجلوس الصحيحة.
وقالت الكفراوي ، عندما أجلس يجب أن لا يكون هناك مسافة بين الظهر والكرسي وأن تلامس القدم الأرض قدر الإمكان ، حيث يكون الظهر مفرود .
وتابعت ، علينا قدر الإمكان الحفاظ على الصحة ، وأن لا نؤذي العمود الفقري ، فهناك تصرفات كثيرة خاطئة ولكن لأن الشخص تعود عليها فيرى أنها طبيعية وليست خاطئة . علينا عدم الانحناء عند استخدام الهاتف المحمول ، والشنط التي تُجر باليد تؤثر على الكتف لهذا يجب الموازنه بين اليدين .
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