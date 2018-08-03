بالفيديو.. نصائح مهمة لطرق الجلوس الصحيحة للحفاظ على صحة العمود الفقري

أماني الغامدي(صدى):

الجلوس لفترات طويلة، من السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على صحة العمود الفقرى، وتسبب آلاما بالظهر والرقبة، خاصة إذا كان وضع الجلوس خاطئا.

وقدمت مدربة الأيروبكيس كوكي الكفراوي ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ست الحسن ” ، نصائح هامة لطرق الجلوس الصحيحة.

وقالت الكفراوي ، عندما أجلس يجب أن لا يكون هناك مسافة بين الظهر والكرسي وأن تلامس القدم الأرض قدر الإمكان ، حيث يكون الظهر مفرود .

وتابعت ، علينا قدر الإمكان الحفاظ على الصحة ، وأن لا نؤذي العمود الفقري ، فهناك تصرفات كثيرة خاطئة ولكن لأن الشخص تعود عليها فيرى أنها طبيعية وليست خاطئة . علينا عدم الانحناء عند استخدام الهاتف المحمول ، والشنط التي تُجر باليد تؤثر على الكتف لهذا يجب الموازنه بين اليدين .