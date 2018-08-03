ميني كلوبمان سيتي.. سيارة خاصة لأساطيل الشركات الإنجليزية

لندن(صدى):

اعتادت شركة ميني القيام بأمور مختلفة كثيرة وأعلنت تقديمها نسخة خاصة من سيارتها كلوبمان للسوق الانجليزي ، وهذه النسخة مخصصة للشركات التي ترغب في تجديد أساطيلها. وتحمل السيارة اسم كلوبمان سيتي وستتوفر بمحركات بنزين وديزل بسعر 19.995 ألف استرليني للبنزين المانيوال و23.855 استرليني للديزل الأوتوماتيك.

وتختلف السيارة في الشكل من خلال خيارات عديدة تقدم بصورة قياسية مثل نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية بشاشة عرض 6.5 بوصة ومشغل ابل كار بلاي وDAB معلومات المرور المباشرة RTTI وE-Call وتحكم في مسافة الركن الخلفي. وهدف ميني الرئيسي ليس مجرد توفير السيارات لحاجات خاصة لأساطيل الشركات ولكن لزيادة مبيعاتها .

وكل السيارات التي تبيعها ميني تتوافق مع معايير Euro 6d-TEMP للانبعاثات ونسخة One D بانبعاثات 109 جمكم تعتبر الأقل في اصدارات كلوبمان.