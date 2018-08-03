بالفيديو.. السيول تبتلع سيارة في خميس مشيط.. والشوارع غارقة

محمد بن طحيطح(صدى):

وثق مقطع فيديو، السيول التي اجتاحت احد الشوارع بحي الرصراص بمدينة خميس مشيط، بعد صلاة الجمعة اليوم، وذلك بسبب عدم وجود تصريف للسيول، فضلًا عن إقفال العبارات الخاصة بالتصريف.

وكشفت مصادر ” صدى ” ، عن وجود ثلاث محاولات إنقاذ للمركبات التي ابتلعتها دكدس المياة، وسط تحذيرات الأهالي وشكواهم من تفاقم الأمر.

وأظهر المقطع، إحدى السيارات التي كادت أن تختفي بفعل تكدس المياة وزخات البرد دون تصريف ، ودون إنقاذ.