طرق يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم عبر الإنترنت

أماني الغامدي(صدى):

ناشد الخبير التقني ياسر الرحيلي، المستخدمين بضرورة الحذر من أساليب المحتالين عبر الإنترنت؛ والذي يستهدفون من خلالها خداع ضحاياهم من خلال عدة طرق منها.

وأوضح ” الرحيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الطرق التي يمكن أن ينخدع فيها الأشخاص، وهي: ” انتحال هوية شخصية تعرفها، إرسال معلومات عنك، إرسال كلمة سر كنت تستخدمها ” .

وأبان أنه في بعض الحالات يقوم ” المحتالون ” بانتحال شخصيات مهمة، وانتحال هوية جهات حكومية، وادعاء أن جهازك مخترق ويُريدون مساعدتك.