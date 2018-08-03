طرق يستخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم عبر الإنترنت
ناشد الخبير التقني ياسر الرحيلي، المستخدمين بضرورة الحذر من أساليب المحتالين عبر الإنترنت؛ والذي يستهدفون من خلالها خداع ضحاياهم من خلال عدة طرق منها.
وأوضح ” الرحيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الطرق التي يمكن أن ينخدع فيها الأشخاص، وهي: ” انتحال هوية شخصية تعرفها، إرسال معلومات عنك، إرسال كلمة سر كنت تستخدمها ” .
وأبان أنه في بعض الحالات يقوم ” المحتالون ” بانتحال شخصيات مهمة، وانتحال هوية جهات حكومية، وادعاء أن جهازك مخترق ويُريدون مساعدتك.
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