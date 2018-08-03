 نشطاء رياضة المشي على موعد بمحافظة النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

تشهد محافظة النماص بادرة صحية (رياضة المشي)حيث قام عدد من النشطاء لهذه الرياضه بتنشيط فكؤة رياضة المشي وجعلها دائمه في المحافظة وذلك باختيار الموقع والوقت المناسب للقيام بهذه الرياضة .

وقد تم تفعيل مجموعة واتس اب تحتضن مجموعة بمسمى ( #مشاة_النماص ) من الناشطين لهذه الرياضة حيث يتداولون نصائح وارشادات طبية ورياضية عن المشي وتخفيف الوزن .

وقد تم الاتفاق بموعد انطلاقة اول تجمع لهذه الرياضة وهو يوم السبت القادم على امتداد طريق الملك سلمان بمحافظة النماص في تمام الساعة ٦ صباحا . والدعوة عامة لمن يريد المشاركة .