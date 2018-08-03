نشطاء رياضة المشي على موعد بمحافظة النماص
تشهد محافظة النماص بادرة صحية (رياضة المشي)حيث قام عدد من النشطاء لهذه الرياضه بتنشيط فكؤة رياضة المشي وجعلها دائمه في المحافظة وذلك باختيار الموقع والوقت المناسب للقيام بهذه الرياضة .
وقد تم تفعيل مجموعة واتس اب تحتضن مجموعة بمسمى ( #مشاة_النماص ) من الناشطين لهذه الرياضة حيث يتداولون نصائح وارشادات طبية ورياضية عن المشي وتخفيف الوزن .
وقد تم الاتفاق بموعد انطلاقة اول تجمع لهذه الرياضة وهو يوم السبت القادم على امتداد طريق الملك سلمان بمحافظة النماص في تمام الساعة ٦ صباحا . والدعوة عامة لمن يريد المشاركة .
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