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” المغامسي ” مشيدا بهاكاثون الحج: سابق في فكرته ومتقن في تنفيذه

” المغامسي ” مشيدا بهاكاثون الحج: سابق في فكرته ومتقن في تنفيذه
علي القحطاني (صدى):

أعرب الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، عن شكره للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، على ما تم تقديمه بـ ” هاكاثون الحج ” .

وقال ” المغامسي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ما أجمل أَنْ يُسّخرَ العقل والبدن في عبادة الله وسمُّو الأرواح؛ شكرًا جزيلاً للاتحاد السعودي للأمن السيبراني ولمعالي رئيسه ” .

وأضاف في تغريدة أخرى له: “تشرفتُ بالمشاركة في هاكاثون الحج، وقد سرني جدًا هذا العمل الجليل السابق في فكرته المتقن في تنفيذه ” .
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