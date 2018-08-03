بالصور.. 10 ريالات سعودية نادرة تباع بمزاد أمريكي بـ 9 آلاف دولار

علي القحطاني(صدى):

شهد أحد المزادات بولاية ميزوري الأمريكية للعملات النادرة، بيع عملة سعودية قديمة من فئة عشرة ريالات، بمبلغ وصل إلى 9 آلاف و600 دولار أمريكي، حيث تعود العملة لعام 1953، وقد أُصدرت بمناسبة موسم الحج.

وقام بشراء العملة، أحد المهتمين بجمع العملات القديمة في المزاد الأمريكي الذي أقيم في يونيو الماضي، ودُون على الوجه الخلفي للعملة، تعهدًا بخمس لغات، جاء نصه كالتالي:” تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي في خزائنها بمبلغ عشرة ريالات تحت طلب حامل هذا الإيصال، وهو إيصال قابل للتحويل بدون قيد أو شرط ” .

جدير بالذكر، أن تلك العملة القديمة، كانت قد أصدرتها مؤسسة النقد العربي بعد عام واحد من تأسيسها.