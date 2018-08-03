إغلاق موقعين مخالفين لتجميع الزيوت المستعملة بوادي جازان

تركي السالم(صدى):

أغلقت لجنة الإصحاح البيئي بمركز وادي جازان، موقعين لتجميع الزيوت المستعملة، لمخالفتها للأنظمة والاشتراطات، فضلًا عن عدم وجود رخص، كما حجزت الوايات التي تقوم بجمع الزيوت في الموقعين.

جاء ذلك في إطار حملة تفتيشية نفذتها اللجنة، تحت إشراف ومشاركة رئيس مركز وادي جازان عبدالله الظافري، وأعضاء الحملة من مندوبي البلدية والزراعة والشرطة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

ومن جانبه، أوضح عبدالله الظافري، رئيس مركز وادي جازان، أن الحملة تهدف لحماية البيئة من التلوث، ومحاربة العشوائية التي تنعكس على البيئة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق آلية لمعالجة التلوث البيئي.