بالفيديو.. بعد انحصاره على الرجال.. سعوديات يقتحمن العمل بمحلات الخضار والفواكه

علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو، نساء سعوديات يقتحمن مجال العمل في محلات الخضار والفواكه، الذي كان حكرًا على الرجال فقط.

وخلال المقطع، روت إحدى السيدات التي عملت بهذا المجال، كيفية خوضها للعمل بمحلات الخضار والفاكهة، مبينة أنها تقدم خيارات متنوعة وجديدة جذبت الزوار إلي الشراء، حيث يقوم النساء بتجهيز الخضروات والفاكهة وتقطيعها وتعبئتها في أكياس، بشكل جذاب ولافت للزبائن.

وعن الصعوبات التي واجهتها عند افتتاحها محل الخضروات والفواكه الخاص بها، أوضحت أنه في بداية الأمر، كان الناس يترددون عند دخولهم المحل للشراء، ولكنه بعد مرور أسبوع، بدء الأمر يسير بشكل طبيعي، والإقبال يتزايد.