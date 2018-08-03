في شجاعة نادرة.. ” طفل ” يتغلب على 4 خاطفين وينقذ نفسه

خالد الظفيري(صدى):

أقدم 4 أشخاص على خطف ” طفل ” لم يتجاوز عمره الـ 14 عامًا من أمام مسكنه بمنطقة ” جابر العلي ” بالكويت؛ ولم يتوقع الخاطفين أن يكون ” المخطوف ” بالشجاعة التي تمكنه من التغلب عليهم.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، أوضحت أحد المصار الأمنية، أن الرجال الأربعة قاموا باختطاف ” الطفل ” عنوة وانطلقوا به إلى منزل أحدهم في منطقة مبارك الكبير، وأدخلوه إلى الديوانية، ثم تناوبوا على ضربه، محاولين هتك عرضه.

وكشف المصدر أن شجاعة ” الطفل ” مكنته من التغلب على الخاطفين، حيث استغل لحظة سقطت فيها البطاقة البنكية من أحد الخاطفين، فالتقطها بسرعة خاطفة، وانطلق مسرعًا باتجاه الباب، ليختبئ في مكان آمن بعد ذلك؛ ثم استنجد بأحد المارة ليعود إلى منزله.

يُذكر أن والد الطفل توجه إلى مخفر منطقة ” جابر العلي ” ، وأبلغهم تفاصيل ما تعرض له ابنه، فسجلوا قضية خطف بقصد ” هتك العرض ” ، وأحالوا مسؤولية القبض على الجناة إلى عناصر المباحث.