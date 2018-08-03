بالصور.. أب يستمتع بتعذيب أطفاله في مقلب سخيف

لندن(صدى):

تجرد أب من الإنسانية والحنان بتعذيب أطفاله والإساءة لهم وتصويرهم في حال مروع، وسط نوبة ضحك منه معتبرًا ما يقوم به حالة من المزاح مع الأطفال.

ووثق مقطع فيديو لحظات تعذيب الأب لأطفاله، حيث أطعمهم ” آيس كريم ” واضعه بداخله ” ملينات ” ما جعلهم يتضورون ألمًا في المرحاض، معتبرًا إياه مقلب لطيف.

وقام الوالد بنشر الفيديو الذي تم تصويره لأطفاله في المرحاض وهم يتألمون على صفحته على ” يوتيوب ” والتي يشترك بها أكثر من 5.6 مليون متابع، بحثًا منه عن الشهرة.

ففي أثناء الفيديو يقوم أحد الطفلين ” معدتني تؤلمني “، بينما يعلق الأب ساخرًا ” يبدو أن معدة هذا الولد فيها خلل “.

ويستمر الفيديو لمدة 90 دقيقة يروي خلالها الأب المقلب السخيف في أولاده من إعطاء الأطفال الآيس كريم، بعد إضافة الملينات المسهلة من مادة الجليسرول التي تتسبب في الألم المباشر للقولون، إلى لحظة وصول الولد والبنت إلى وضعيتهما المتعسرة، وذلك في منزلهم بولاية نيفادا الأميركية.

ومن جانبه تفاعل ” يوتيوب ” مع هذا الفيديو، حيث قام بتعليق قناة الأب وإزالة الفيديو الأسبوع الماضي فقط، ثم تم استعادة القناة مرة أخرى.

كما أكد المتحدث باسم الشرطة لـ” ميل أونلاين ” البريطانية أنه كانت هناك قضية تم التحقيق فيها في عام 2016 تتعلق بالملينات وهذه أيضا قضية جديدة، وتم التحقيق المشترك مع برادي، بواسطة خدمات حماية الطفل، وتم تقديمه للسلطات كحالة جنائية.