تشيلسي يمدد عقده مع الإسباني بيدرو

ماجد محمد(صدى):

مدد نادي تشيلسي الإنجليزي، عقد نجمه الإسباني بيدرو رودريجيز، لعام إضافي، على أن ينتهي تعاقده مع النادي في 2020م.

ومن جانبه عبر ” بيدرو ” عن سعادته بهذا التمديد، قائلًا ” هذا جيد جدًا بالنسبة لي، وأنا سعيد حقًا هنا في النادي، مع زملائي في الفريق، وجماهيره والنادي بشكل عام “.

كما أكد أن الاستمرار مع تشيلسي خطوة هامة جدًا له، معلقًا ” أنا مرتاح هنا وأريد الفوز بألقاب جديدة، أريد أن أساعد الفريق وأحرز الأهداف وأكرر أنني سعيد للغاية “.