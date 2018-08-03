محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت فعاليات الكرنفال العائلي ب‫شارع الفن‬⁩ ⁧‫ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا.‬

وأوضح منظم الفعالية إبراهيم المعيدي أن ⁩

الكرنفال العائلي يستمر لمدة ٥ أيام، ويبدأ من الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء، ويحوي العديد من العروض، منها أوبريتات وطنية وعروض مسرحية وشخصيات كروتونية وفرق استعراضية وألعاب متنوعة وبرامج فنية.

وأكد أن إقامة الكرنفال في وسط مدينة أبها وتحديدا في شارع الفن يأتي نظير الإقبال الكبير الذي يجده الشارع من السياح والمصطافين وأهالي المنطقة، ويتزامن مع أجواء أغسطس المميزة كالعادة في مدينة أبها، بهطول الأمطار.

وأشار المعيدي إلى أن الفعالية منحت الشباب السعودي فرصة لإقامة عدد من البازارات المتنوعة ما يحقق الفائدة في مثل هذه الفعاليات وإيجاد عوائد اقتصادية، فضلا عن وجود برامج توعوية طبية.