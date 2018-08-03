تنفيذ مبادرة (بيئة إنسان) بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة نورة آل مفرح ، وعدد من قيادات الإدارة مساء أمس فعاليات مبادرة ” بيئة إنسان …صوت وريشة2 ” والتي نفذها نادي الوردتين الموسمي وفريق مرشدات كشفيات عسير ، على مسرح مهرجان المفتاحة .

وأوضحت قائدة النادي الأستاذة منال عامر أن المبادرة تأتي لتعزيز التواصل مع المجتمع ، وتقديم البرامج المحفزة للطالبات خلال إجازة الصيف وفق رؤية 2030 ، مشيرة إلى أن المبادرة اشتملت على عدد من الفعاليات أبرزها : ” صرخة أرض ” و ” أنا إنسان ” والتي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز المشاركة في تحسين البيئة والمحافظة عليها .

واختتم الحفل بتقديم شهادات شكر وتقدير للجهات الداعمة والمشاركة .