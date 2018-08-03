لأول مرة.. والدة أسامة بن لادن تتحدث عن تفاصيل حياته من منزلهما بجدة

نايف السالم(صدى):

في سابقة هي الأولى من نوعها، تحدثت السيدة ” علية غانم ” ، والدة أسامة بن لادن، لوسائل إعلام بريطانية، من منزلهما الكائن بمحافظة جدة، لتروي قصة ابنها وتحوله من ” ابن صالح ” إلى الإرهابي الأول في العالم.

وبدأت ” غانم ” حديثها، وهي تتذكر ابنها الأول ” أسامة ” ، موضحة أنه كان خجولًا في مقتبل عمره، إلا أنه حين أصبح في العشرينيات، اتصف بشخصية قوية، وغيّره الناس في الجامعة، ليصبح رجلًا مختلفًا.

وتابعت والدة أسامة بن لادن: ” لقد كان طفلًا جيدًا حتى التقى ببعض الأشخاص الذين غسلوا دماغه في أوائل العشرينيات من عمره، كنت أقول له دائمًا أن يبتعد عنهم، ولم يعترف لي أبدًا بما كان يفعله؛ لأنه أحبني كثيرًا ” .

وبيّنت ” غانم ” ، أنه في السنوات الأولى من فترة الثمانينات، سافر ” أسامة ” إلى أفغانستان لمحاربة الاحتلال الروسي، مضيفة: ” أسامة كان مستقيمًا جدًا، وجيد جدًا في دراسته، وكان يحب الدراسة، لقد صرف كل أمواله في أفغانستان؛ حيث كان يتخفّى تحت ستار أعمال العائلة ” .

واستطردت: ” لم يخطر ببالي أبدًا أن يصبح في هذا الطريق المخالف، وكنا مستائين للغاية، لم أكن أريد أن يحدث أي شيء من هذا ” .

ومن جانبهم، كشف أخوة أسامة بن لادن وهم: ” أحمد وحسن ” ، عما اخفته الأم خلال حديثها، مؤكدين أنه رغم مرور 17 عامًا على أحداث 11 سبتمبر، لكنها مازالت تنكر أن ” أسامة ” له يد في هذا الحادث، حيث ترفض إلقاء اللوم عليه، وتلوم الآخرين من حوله، معللين ذلك بكونها أمًا، لا ترى من ابنها سوى الجانب الطفولي الصالح.

جدير بالذكر، أن والدة أسامة بن لادن ” علية غانم ” ، نشأت في مدينة اللاذقية الساحلية السورية، من عائلة ” علوية ” ، وانتقلت إلى المملكة في منتصف الخمسينيات، حيث ولدت ابنها الأول ” أسامة ” في مدينة الرياض عام 1957م.

و طُلقت ” غانم ” من والد أسامة بعد ولادته بـ 3 سنوات، ثم تزوجت من محمد العطاس، الذي كان مسؤولًا حينها في إمبراطورية بن لادن الوليدة، وذلك مع بداية الستينيات.