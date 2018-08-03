لأول مرة.. والدة أسامة بن لادن تتحدث عن تفاصيل حياته من منزلهما بجدة
في سابقة هي الأولى من نوعها، تحدثت السيدة ” علية غانم ” ، والدة أسامة بن لادن، لوسائل إعلام بريطانية، من منزلهما الكائن بمحافظة جدة، لتروي قصة ابنها وتحوله من ” ابن صالح ” إلى الإرهابي الأول في العالم.
وبدأت ” غانم ” حديثها، وهي تتذكر ابنها الأول ” أسامة ” ، موضحة أنه كان خجولًا في مقتبل عمره، إلا أنه حين أصبح في العشرينيات، اتصف بشخصية قوية، وغيّره الناس في الجامعة، ليصبح رجلًا مختلفًا.
وتابعت والدة أسامة بن لادن: ” لقد كان طفلًا جيدًا حتى التقى ببعض الأشخاص الذين غسلوا دماغه في أوائل العشرينيات من عمره، كنت أقول له دائمًا أن يبتعد عنهم، ولم يعترف لي أبدًا بما كان يفعله؛ لأنه أحبني كثيرًا ” .
وبيّنت ” غانم ” ، أنه في السنوات الأولى من فترة الثمانينات، سافر ” أسامة ” إلى أفغانستان لمحاربة الاحتلال الروسي، مضيفة: ” أسامة كان مستقيمًا جدًا، وجيد جدًا في دراسته، وكان يحب الدراسة، لقد صرف كل أمواله في أفغانستان؛ حيث كان يتخفّى تحت ستار أعمال العائلة ” .
واستطردت: ” لم يخطر ببالي أبدًا أن يصبح في هذا الطريق المخالف، وكنا مستائين للغاية، لم أكن أريد أن يحدث أي شيء من هذا ” .
ومن جانبهم، كشف أخوة أسامة بن لادن وهم: ” أحمد وحسن ” ، عما اخفته الأم خلال حديثها، مؤكدين أنه رغم مرور 17 عامًا على أحداث 11 سبتمبر، لكنها مازالت تنكر أن ” أسامة ” له يد في هذا الحادث، حيث ترفض إلقاء اللوم عليه، وتلوم الآخرين من حوله، معللين ذلك بكونها أمًا، لا ترى من ابنها سوى الجانب الطفولي الصالح.
جدير بالذكر، أن والدة أسامة بن لادن ” علية غانم ” ، نشأت في مدينة اللاذقية الساحلية السورية، من عائلة ” علوية ” ، وانتقلت إلى المملكة في منتصف الخمسينيات، حيث ولدت ابنها الأول ” أسامة ” في مدينة الرياض عام 1957م.
و طُلقت ” غانم ” من والد أسامة بعد ولادته بـ 3 سنوات، ثم تزوجت من محمد العطاس، الذي كان مسؤولًا حينها في إمبراطورية بن لادن الوليدة، وذلك مع بداية الستينيات.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1902 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعوضك خير في الباقين ويرزقك برهم
عمار[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 1 ساعة
السعوديه جالسه تكافح لتبين للعالم بأن مدبرين تفجيرات ١١ سبتمبر ليسو سعوديين لتفادي قانون جاستا وقناه العربيه تثبت العكس !!
زائر[ عدد التعليقات: 1624 ] نشر منذ 42 دقيقة
ويش قالت قناة العربيه مع الاسف اكثرهم سعوديين رجعوا من افغانستان مغسلوه روسهم سنيين قضوها هناك في جهاد الكذاب بعدين تنبهت الحكومات لهم وانحرافهم
خديجه[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 39 دقيقة
ليش محد ذكر انها علوية!!
طلال[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 35 دقيقة
بس حقيقه هيا سوريه وكم واحد من حريم محمد بن لادن الاب حتى لهجتهم مازالت سوريه
ماجد[ عدد التعليقات: 2339 ] نشر منذ 35 دقيقة
اسامه بن لادن معروف ان امه فلسطينيه
همس[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 34 دقيقة
وجهها مب سوري ..🤔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 33 دقيقة
بن لادن من عائلة يمني تم أعطاها الجنسية السعودية ولما اصبح ارهابي بن لادن تم سحب جنسيته السعودية 😊