” غرفة الرياض ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية بالقطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

فتحت غرفة الرياض، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية بالقطاع الخاص، طرحتها 10 شركات، للمواطنين والمواطنات.

وأوضحت الغرفة الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والمتوسطة، حيث سيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغلها خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الحالي بمقر الغرفة والشركات.

وأَضافت أن الوظائف المطروحة تحت مسمى ” فنيون ” في مجالات: ” الكهرباء، الميكانيكا، التبريد والتكييف، المضخات، الضغط العالي، اللحام، النجارة، السباكة، وأجهزة مكتبية “.

وتضم الوظائف: مشرف، معقب، بائعة، بائع، مساعد فني إنتاج، مسوقة، مصمم جرافك، معلمة رياض أطفال، محاسبة، استقبال زبائن، مدير مبيعات سيارات، مدير موارد بشرية، اختصاصي مبيعات اختصاصي تسويق، محاسب عام، مسؤول مشتريات سيارات، استشاري مبيعات سيارات، اختصاصي تصوير فوتوغرافي وفيديو، ممرضة.