4 أسباب تؤدي إلى الإصابة بنقص فيتامين B 12

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر فيتامين B12، من أهم العناصر الغذائية التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا حفاظا على صحة الأعصاب وتوازن الجسم والتركيز وقوة العظام، ولكن قد يصاب البعض بنقصه في الجسم لأسباب عديدة.

وتقول الدكتورة مروة إمام، خبيرة التغذية، إن هناك 4 أسباب تؤدى إلى الإصابة بنقص فيتامين B12، منها :

1- الاعتماد على الغذاء النباتي وهذا يحتوي على نسب ضعيفة من فيتامين B12، بشكل لا يكفي حاجة الجسم، لذا يجب تناول المصادر الحيوانية كاللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

2- الإكثار من تناول أدوية مضادة للحموضة.

3- الإصابة بالسكري والأمراض المناعية كالذئبة الحمراء.

4- كبار السن، حيث إنه بعد تخطى عمر الخمسين يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12 لسوء امتصاص الجسم له، ما يسبب الشعور ببعض الأعراض، مثل النسيان وفقدان الذاكرة.