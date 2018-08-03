بالصور.. ” مخده ” خادشة للحياء بأحد محلات أضم 

حامد العمري(صدى):

وثق مواطن أثناء تجوله بأحد محلات بيع أدوات النظافة والأدوات المنزلية بمحافظة أضم ” مخدة ” تحمل رسماً خادشاً للحياء .

وقال المواطن عبدالله مهلهل الزهراني “لصدى” : “فوجئت بتلك ” المخدة” معروضة وبشكل واضح والتي تحمل صورة خادشة للحياء وذلك بشكل علني أمام المتسوقين دون وجود أي موانع أو روادع، وذلك بأحد المراكز الشهيرة في حي الضبيعة بأضم تتخذه مقراً لها .

وتساءل “الزهراني” عن غياب الرقابة عن تلك المراكز التجارية، وعن كيفية دخولها دون أن تتمكن الجمارك من كشفها ومنعها.

وقد علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة ، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأضم ، قد توجهت إلى المحل فور تلقيها البلاغ وأمرت بإيقاف بيع ذلك المنتج رسميُا تأتي التوجيهات من الجهات المسؤولة عن ذلك ، واتخاذ الإجراء اللازم .