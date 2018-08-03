بالصور.. ” مخده ” خادشة للحياء بأحد محلات أضم
وثق مواطن أثناء تجوله بأحد محلات بيع أدوات النظافة والأدوات المنزلية بمحافظة أضم ” مخدة ” تحمل رسماً خادشاً للحياء .
وقال المواطن عبدالله مهلهل الزهراني “لصدى” : “فوجئت بتلك ” المخدة” معروضة وبشكل واضح والتي تحمل صورة خادشة للحياء وذلك بشكل علني أمام المتسوقين دون وجود أي موانع أو روادع، وذلك بأحد المراكز الشهيرة في حي الضبيعة بأضم تتخذه مقراً لها .
وتساءل “الزهراني” عن غياب الرقابة عن تلك المراكز التجارية، وعن كيفية دخولها دون أن تتمكن الجمارك من كشفها ومنعها.
وقد علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة ، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأضم ، قد توجهت إلى المحل فور تلقيها البلاغ وأمرت بإيقاف بيع ذلك المنتج رسميُا تأتي التوجيهات من الجهات المسؤولة عن ذلك ، واتخاذ الإجراء اللازم .
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه كيف يسمحون ببيعها وبعدين وين الجمارك ووزارة التجاره كيف وصلت للمحلات
سعود[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 2 ساعتين
الناس فيهم خير والحمدلله النهي عن المنكر والامر بالمعروف متأصل فيها
طلال[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا من انتشار الفتن
ماجد[ عدد التعليقات: 2339 ] نشر منذ 1 ساعة
ينبغي التشهير بهذا المحل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 59 دقيقة
كيف اصلا يعرضون هذه ؟!!! السبب في هذا هو قله الرقابه