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بالصور.. ” مخده ” خادشة للحياء بأحد محلات أضم 

بالصور.. ” مخده ” خادشة للحياء بأحد محلات أضم 
حامد العمري(صدى):

وثق مواطن أثناء تجوله بأحد محلات بيع أدوات النظافة والأدوات المنزلية بمحافظة أضم ” مخدة ” تحمل رسماً خادشاً للحياء .

وقال المواطن عبدالله مهلهل الزهراني “لصدى” : “فوجئت بتلك ” المخدة” معروضة وبشكل واضح والتي تحمل صورة خادشة للحياء وذلك بشكل علني أمام المتسوقين دون وجود أي موانع أو روادع، وذلك بأحد المراكز الشهيرة في حي الضبيعة بأضم تتخذه مقراً لها .

وتساءل “الزهراني” عن غياب الرقابة عن تلك المراكز التجارية، وعن كيفية دخولها دون أن تتمكن الجمارك من كشفها ومنعها.

وقد علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة ، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأضم ، قد توجهت إلى المحل فور تلقيها البلاغ وأمرت بإيقاف بيع ذلك المنتج رسميُا تأتي التوجيهات من الجهات المسؤولة عن ذلك ، واتخاذ الإجراء اللازم .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين

غريبه كيف يسمحون ببيعها وبعدين وين الجمارك ووزارة التجاره كيف وصلت للمحلات

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 2 ساعتين

الناس فيهم خير والحمدلله النهي عن المنكر والامر بالمعروف متأصل فيها

[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علينا من انتشار الفتن

[ عدد التعليقات: 2339 ] نشر منذ 1 ساعة

ينبغي التشهير بهذا المحل

[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 59 دقيقة

كيف اصلا يعرضون هذه ؟!!! السبب في هذا هو قله الرقابه

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