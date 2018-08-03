” تحقيقات الطيران ” يحقق في حادث الطائرة الهندية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

باشر مكتب تحقيقات الطيران التحقيق في حادث انحراف طائرة الخطوط الهندية ” جت أير وايز ” عن الممر في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والتي وقعت صباح اليوم الجمعة.

وأكد المكتب أن الرحلة مجدولة من الرياض إلى العاصمة الهندية مومباي على خطوط ” جت أير وايز ” الهندية وكان على متنها 151 راكبًا.

وأوضح أن الطائرة انحرفت خارج الممر أثناء التسارع للإقلاع واشتعال نار طفيفة في المحرك، وذلك وفقًا للمعلومات الأولية.

كما أشارت إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ قامت بمهامها على الفور، والسيطرة على الحريق وإخراج الركاب دون إصابات، لافتًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.