ضبط 11 ألف شخص و7 آلاف مخالفة مرورية في المملكة

حمود العنزي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، عن العدد الإجمالي للقضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال أسبوع.

وأوضحت المديرية أن العدد الإجمالي لمن تم التعامل معهم من أشخاص خلال الفترة الماضية بلغ 11241 شخص، منهم 3365 قضايا مختلفة و793 مخالفات أنظمة، و6430 حالات اشتباه، و653 حالة تسول.

كما أشارت إلى أنه تم ضبط 1889 مركبة خلال نفس الفترة، منها 216 سيارة مسروقة، و252 مطلوبة، و714 اشتباه، و436 سيارة بدون إثبات ملكية، و271 مرتبطة بقضية، بالإضافة إلى 7530 مخالفة مرورية.

وأضافت أنه تم ضبط 56 مسدس، و5 رشاشات، و45 سلاح أبيض، و6 بندقية نارية، و21 بندقية هوائية، و1530 ذخيرة حية.

وعلى مستوى المسكرات والمخدرات تم ضبط 706 قارورة، و47 برميل، و13 جركل، و2808 حبة مخدرة، و2.261.5 كيلو جرام، و3.738.0 كيلو جرام قات، و0.003.9 جرام شبو.