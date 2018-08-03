” ميدو ” عن محترف الأهلي: السعيد لا يعوض ولا بديل له

نواف السالم(صدى):

أثنى لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، على محترف الأهلي الحالي عبدالله السعيد، مؤكدًا أنه غير قابل للتعويض من خلال أي لاعب في الدوري المصري.

وقال ” ميدو ” إنه بالرغم من الاسم الكبير للنادي الأهلي المصري وانتصاراته إلا أنه حُرم من لاعب لابديل له وقدر دائمًا على صناعة الفارق.

وأَضاف في تصريحات له ” عبد الله السعيد لا بديل له وأي لاعب سيتواجد في مركز رقم 10 في تشكيل الأهلي سيكون تحت الضغط الشديد بالمقارنة مع السعيد، ولا يوجد أي لاعب في الأهلي يقدر على تعويض عبد الله السعيد والحل هو في الخطة “.

يُذكر أن المصري عبدالله السعيد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.