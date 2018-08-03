” المفرج ” يوضح سبب صعوبة دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

صرح فهد المفرج، مدير الكرة بالهلال ، بوجود تناغم كبير بين لاعبي الفريق، خلال استعدادهم للموسم الكروي الجديد، في معسكرهم الخارجي في النمسا.

وأضاف ” المفرج ” : ” الموسم سيكون صعبًا على جميع الفرق؛ وذلك بعد زيادة عدد الأجانب لـ 8 لاعبين، فالأجانب سيكون لهم دورًا في حسم الدوري، والفرق المتوسطة قادرة على التنافس مع الكبار، إذا ما اختاروا أجانب جيدين ” .

وتطرق ” المفرج ” للحديث عن عمله مع المدرب خورخي خيسوس، وأوضح أنه واحدًا من أفضل 10 مدربين في أوروبا،قائلاً: ” إذا كان له 10 مساعدين، فإن لكل شخص فيهم دور يقوم به، لقد استفدت منه على مستوى عملي الإداري ” .