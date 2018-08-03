  • الجمعة 3

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. نشوب حريق بمحطة وقود إثر إقتلاع مضخة بنزين بنجران
  • نشر : منذ 3 ساعات
  • 1٬949
  • 3
  • حوادث

بالفيديو.. نشوب حريق بمحطة وقود إثر إقتلاع مضخة بنزين بنجران

بالفيديو.. نشوب حريق بمحطة وقود إثر إقتلاع مضخة بنزين بنجران
نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، إقدام سائق مركبة باقتلاع مضخة بنزين؛ مما أسفر عن نشوب حريق بمحطة الوقود بنجران.

وظهر بالمقطع قيام قائد المركبة الاندفاع بمركبته؛ مما أدى لانقطاع مضخة بنزين ونشوب حريق بمحطة الوقود؛ ليقدم البعض ويحاول إطفاء النيران المشتعلة.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2339 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولاقوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر علينا وعلي الجميع يارب ويكفينا شر الغفله

[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 2 ساعتين

المهم ان ماأحد جراله شي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *