بالفيديو.. نشوب حريق بمحطة وقود إثر إقتلاع مضخة بنزين بنجران
رصدت إحدى مقاطع الفيديو، إقدام سائق مركبة باقتلاع مضخة بنزين؛ مما أسفر عن نشوب حريق بمحطة الوقود بنجران.
وظهر بالمقطع قيام قائد المركبة الاندفاع بمركبته؛ مما أدى لانقطاع مضخة بنزين ونشوب حريق بمحطة الوقود؛ ليقدم البعض ويحاول إطفاء النيران المشتعلة.
ماجد[ عدد التعليقات: 2339 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولاقوه الا بالله العلي العظيم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر علينا وعلي الجميع يارب ويكفينا شر الغفله
طلال[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهم ان ماأحد جراله شي