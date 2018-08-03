بالفيديو.. نشوب حريق بمحطة وقود إثر إقتلاع مضخة بنزين بنجران

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، إقدام سائق مركبة باقتلاع مضخة بنزين؛ مما أسفر عن نشوب حريق بمحطة الوقود بنجران.

وظهر بالمقطع قيام قائد المركبة الاندفاع بمركبته؛ مما أدى لانقطاع مضخة بنزين ونشوب حريق بمحطة الوقود؛ ليقدم البعض ويحاول إطفاء النيران المشتعلة.