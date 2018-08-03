بالصور.. ماكلارين تعرض نسخ خاصة من سياراتها في حدث Salon Privé

لندن(صدى):

تستعد ماكلارين لعرض عدد من سياراتها الخاصة المجهزة من قبل قسم MSO للعرض في at Salon Privé وحدث قصر بلنهايم للسيارات الكلاسيك والفائقة والذي سيجرى في الفترة بين 30 أغسسطس و2 سبتمبر.

وستتصدر العرض سيارة ماكلارين 570GT MSO Black Collection التي يصنع منها 100 نسخة فقط وتأتي بطلاء أسود كربوني خارجي خاص ومخارج عادم تيتانيوم سوبر سبورتس وباقة سبورت الديناميكية للقيادة وعجلات خفيفة الوزن من ذراعين بلون أسود ومكابح سوداء وتطعيمات داخلية تشمل الجلود السوداء جت وألكانتارا الكربوني الاسود.

كما سيتم عرض سيارة 720S Velocity by MSO التي ستتميز بلون أحمر نيريللو وأحمر فولكانو مع عجلات ألومنيوم خفيفة بلون برونزي ميتاليك وأجزاء متنوعة من ألياف الكربون من MSO مع فرش ألكانتارا أسود وجلد أحمر.

وقال ديفيد جيلبرت ، المدير العام لماكلارين أوروبا أنهم يترقبون بشدة العمل مع ماكلارين برمينجهام وماكلارين بريستول لعرض باقة السيارات الخاصة التي تاتي بلمسات قسم MSO في حدث Salon Privé وقصر بلنهايم للسيارات الكلاسيكية والفائقة .