إقبال متزايد على فعاليات مهرجان الضوء واللون

محمد بن طحيطح(صدى):

تزايد عدد المقبلين على مهرجان الضوء واللون من الزوار حيث جذب الشارع إنتباه الجميع من زوار منطقة عسير والذي يعد أول فعالية على مستوى الشرق الأوسط ويشمل الشارع على عرض الضوء واللون وذلك على أنغام الألحان الوطنية الجميلة والتي انسجمت مع جمال إضاءات الشارع الملونة لترسم لوحة فنية من الإبداع والجمال .

كما يشمل شارع الضوء واللون فعاليات الألعاب النارية والتي تضيء سماء الشارع لتزيدة جمالاً وتبعث السرور والإبتهاج للزوار .

وايضاً يوجد جلسات عائلية على جنبات الشارع ليستمتع الزوار بصحبة عائلاتهم في أجواء الفعاليات وذلك في ليالي هذا الصيف. ويتميز الشارع بوجود البوثات والفود ترك والتي تقدم المأكولات و المشروبات للزوار بأيادي سعودية من الشباب والشابات .

ومن ناحية اخرى فإن زوار الشارع من الأطفال يقضون أوقات ممتعة وذلك بما يقدمه المسرح من مسابقات للأطفال وأيضاً للكبار حيث يشمل على عروض القوة والتحدي .

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير قد دشن فعاليات شارع الضوء واللون ومهرجان خميس مشيط لصيف ١٤٣٩ هـ في الثامن والعشرين من شهر شوال الماضي حيث يشتمل المهرجان على فعاليات عديدة بالمحافظة ترضي رغبة زوار المحافظة منها ثقافية وإجتماعية وترفيهية ورياضية وذلك بإشراف ومتابعة لجنة التنمية السياحية وعلى رأس الهرم سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط .