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أسعار الذهب العالمية تصل إلى أدنى مستوى لها خلال عام

أسعار الذهب العالمية تصل إلى أدنى مستوى لها خلال عام
وكالات(صدى):

واصلت أسعار الذهب العالمية التراجع الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عام.

وانخفضت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة لتسجل صباح اليوم $1,206.05 للأونصة. وفقد المعدن النفيس 1.4 في المئة من قيمته في سبعة أيام فقط.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 1 ساعة

وايش الفايده اذا بعض محلات الذهب ما يعترفون الا بالارتفاعات ويتلاعبون بالمصنعيه لتعويض الفارق ليت وزارة التجارة تراقب اسعار الذهب لان اللي قاعد يصير تلاعب واضح ..

[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 1 ساعة

نصيحتي اشتروا الان

طبعا السعر العالمي اليوم عيار ٢٤ هو ١٤٦.٦٩ للجرام سعر بيع الشراء يضاف اليه ٢٠ ريال مكسب صاحب محل الذهب نصيحتي للي يبيع يعرف اول كم سعر الذهب سواء عيار ٢٤ او ٢٢ او ٢١ او ١٨ حتى يحسب حسابه كم وصل ويبيعه على ضوء السعر العالمي في حالة الشراء يضيف ١٥ او عشرين سعر مصنعيه لانها زي البقاله سعر الجمله غير سعر المفرق اتمنى تكونوا عرفتوا كيف تبيعوا ونشتروا بالذهب

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