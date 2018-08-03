أسعار الذهب العالمية تصل إلى أدنى مستوى لها خلال عام
واصلت أسعار الذهب العالمية التراجع الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عام.
وانخفضت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة لتسجل صباح اليوم $1,206.05 للأونصة. وفقد المعدن النفيس 1.4 في المئة من قيمته في سبعة أيام فقط.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 1 ساعة
وايش الفايده اذا بعض محلات الذهب ما يعترفون الا بالارتفاعات ويتلاعبون بالمصنعيه لتعويض الفارق ليت وزارة التجارة تراقب اسعار الذهب لان اللي قاعد يصير تلاعب واضح ..
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 1 ساعة
نصيحتي اشتروا الان
طبعا السعر العالمي اليوم عيار ٢٤ هو ١٤٦.٦٩ للجرام سعر بيع الشراء يضاف اليه ٢٠ ريال مكسب صاحب محل الذهب نصيحتي للي يبيع يعرف اول كم سعر الذهب سواء عيار ٢٤ او ٢٢ او ٢١ او ١٨ حتى يحسب حسابه كم وصل ويبيعه على ضوء السعر العالمي في حالة الشراء يضيف ١٥ او عشرين سعر مصنعيه لانها زي البقاله سعر الجمله غير سعر المفرق اتمنى تكونوا عرفتوا كيف تبيعوا ونشتروا بالذهب