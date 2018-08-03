أسعار الذهب العالمية تصل إلى أدنى مستوى لها خلال عام

وكالات(صدى):

واصلت أسعار الذهب العالمية التراجع الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عام.

وانخفضت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة لتسجل صباح اليوم $1,206.05 للأونصة. وفقد المعدن النفيس 1.4 في المئة من قيمته في سبعة أيام فقط.