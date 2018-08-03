التجارة تؤكد: حملات الاستدعاء تشمل أي مركبة خليجية
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، أن حملات الاستدعاء التي تطلقها للسيارات تشمل السيارات التي تم شراؤها من دول الخليج.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين في رد منه على استفسار أحد المواطنين على ” تويتر “: ” صباحك خير، نعم يشملها، و يلتزم الوكيل المحلي بتنفيذ حملة الاستدعاء على السيارات الخليجية بعد التأكد من أنها مشمولة في حملة الاستدعاء “.
وكان تسائل مواطن حول اشتمال حملة استدعاء 70 ألف مركبة جنرال موتوز والتي تم الإعلان عنها منذ يومين، للسيارات الخليجية، قائلًا ” اذا كانت السيارة اشتريتها من الخليج فهل يشملها الاستدعاء “.
طلال[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 4 ساعات
كيف تكتشفون الخلل ياوزارة التجارة؟ وليش ماتكون الشركة الموردة للسيارات من تكتشف الخلل أثناء الصيانة الدورية للسيارات؟
شجون[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله سيارتي كرسيده 🙂😂💔
عمار[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 4 ساعات
الله 2013 قد ماتو بسبب الوسائد الهوائيه ما اشتغلت …
تعالو بدري يا وزاره التجاره قبل يموتون
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله كلها سيارات بدو وقرويين .. هاهاها