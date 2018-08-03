إحباط محاولة تهريب قطع مطاطية تدخل في صناعة الصواريخ إلى إيران

لندن(صدى):

أعلنت السلطات البريطانية، عن تمكن عناصر حرس الحدود بمطار ” هيثرو ” في لندن، من إحباط محاولة تهريب لقطع تدخل في صناعة الصواريخ إلى إيران، حيث ضبطت الجمارك حلقتين دائريتين يتم استخدامهما في صناعة رؤوس الصواريخ.

وعليه، قررت بريطانيا فتح التحقيق بشأن الشحنة التي كان يفترض أنها ذات صلة بقطاع إنتاج النفط في البلاد، حيث أكدت مونيك ريتش، نائبة مدير قوة حرس الحدود البريطاني، أن السلطات صادرت القطع المشتبه فيها.

وأوضحت ” ريتش ” ، أن الحلقتين المضبوطتين، مصنوعتان من المطاط، وغالبًا ما تستخدمان بين الأنابيب للحيلولة دون حدوث تسرب، كما يمكن استخدامها في الصواريخ أيضًا.

فيما أكدت نائبة مدير قوة حرس الحدود البريطاني، أن العقوبات البريطانية والدولية، تحظر إمداد إيران بأي مواد تدخل في صناعة الصواريخ.