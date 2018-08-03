بالفيديو.. مخاطر تناول البيض باللبن والكبدة النيئة

أماني الغامدي(صدى):

يعتقد البعض أن تناول بعض الأكلات النيئة معا أمر صحي يزيد من مناعة الجسم مثل اللبن مع البيض المخفوق والكبدة النيئة عقب الذبح، دون الوعي لمدى خطورة ذلك.

وكشفت الدكتورة نورا حسب الله استشاري التغذية العلاجية، خلال لقائها ببرنامج ” ست الحسن ” ، مخاطر تناول البيض باللبن والكبدة النيئة.

وقالت دكتورة نورا ، إنه بالفعل تناول البيض نيئ أفضل حيث أن تسويته يكسر البروتين ، ولكنه خطر جدا حيث سيؤدي للإصابة بعدوى خطرة جداً ، فلا يجب أن يتناول أي شخص البيض باللبن .

وتابعت نورا ، أما فيما يخص تناول الكبدة نيئة فهذا خطر جدا حيث أنها بها أمراض وديدان وكل هذا سينتقل للإنسان ، لهذا يجب تسوية الأطعمة لتكون آمنه للتناول .