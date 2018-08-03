مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تنظم مهرجان الصيف

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الخميس الموافق 1439/11/20 برنامج مهرجان الصيف بإشراف مشرفة البرامج والانشطة ندا محمد المدني

يهدف البرنامج الى تنمية مهارات النزيلات وتعزيز المحبه والألفة والتعاون بينهن من جانب وبين الكادر الوظيفي من جانب اخر بالاضافة الى بث روح التنافس بينهن وادخال الفرح والسرور في نفوسهن

تضمن البرنامج عدة اركان مختلفه ومتميزة منها ركن المهارات وإعادة التدوير وركن الرسم والخط ونقش الحناء وركن السندويشات وركن الالعاب بالاضافة الى ركن الكوفي وركن العصائر والمثلجات

شارك بالبرنامج جميع النزيلات بالاضافة الى مشاركة مميزة من نخبه موظفات المؤسسة

بدأ البرنامج بالمرور على الأركان والتعريف فيه وبالخدمات المقدمة من خلاله

تخلل ذلك الأناشيد والأهازيج الجميلة التي اضافت جو من البهجة والسعادة على جميع الحضور

اختتم البرنامج بشكر جميع المشاركات وتقديم شهادات شكر لهن بالاضافة الى اعلان الركن الاجمل “ركن الكوفي” الذي نال على اعلى نسبه تصويت من الحضور حيث تم تقديم الجوائز لهن وجوائز ترضيه لبقيه الأركان بإشراف المديرة المكلفة الاستاذه / موضي بنت ابراهيم الاحمدي

ومن ثم دعوة الجميع على وجبه الغداء في جو مفعم بالفرح والسرور