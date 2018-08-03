بالفيديو.. امرأة مذبوحة تطلب المساعدة من الجيران

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة محاولة فتاة مصابة بنزيف في الرقبة طلب المساعدة من جيرانها في مدينة برونكس الأمريكية، بعد ذبحها من قبل حفيد المرأة التي تخدمها.

وظهر في مقطع الفيديو استنجاد المرأة المصابة بالجيران دون أن يتفاعل معها أحد حتى يأست وجلست على الأرض تنزف، في الوقت الذي تفاعلت معها امراة وطلبت الشرطة.

وتمكنت الشرطة من اعتقال الشاب الذي نفذ عملية الطعن وهو بملابس نوم جدته، وتم نقل ماريا ريوس المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث حالتها الخطيرة.

وفي التفاصيل، أكدت ماريا ريوس التي تعمل جليسة لامرأة مسنة أنها كانت تقوم بواجباتها على أكمل وجه لكن حفيد المسنة كان يغضب دائمًا ويهددها بقتلها لأنها تلمس جدته وفقًا لمتطلبات وظيفتها.

واعتقدت ماريا أن هذه ماهي إلا مجرد تهديدات فقط، حتى جاء هذا اليوم ونفذ تهديده وطعنها في رقبتها، لافته إلى أنها استطاعت بعد ذلك الخروج من الشقة وطلب المساعدة من الجيران أثناء استمرار نزيفها.