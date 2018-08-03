يعود لعام 1899.. جنيه مصري يباع بـ 26 ألف دولار

واشنطن(صدى):

شهد مزاد خاص بموقع ” لين نايت ” الأمريكي، المختص بجمع وبيع العملات الورقية والمعدنية النادرة، بيع جنيه مصري يعود لعام 1899، وذلك بمبلغ وصل إلى 26.4 ألف دولار.

جاء ذلك خلال المزاد الذي أُقيم ضمن معرض النقود الورقية الدولية، الذي يُعقد في السابع من يونيو من كل عام، ويستمر لمدة 4 أيام في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية.

وبِيع خلال المزاد أيضًا، ورقة مالية بقيمة ألف روبية، من إصدار البنك الاحتياطي البورمي، وتحمل صورة آخر سلاطين الهند، وتمتاز بندرتها، حيث تعود إلى عام 1939، مما جعل سعرها يصل إلى أربعة أضعاف قيمتها المحددة، فبلغت قيمتها 38.400 ألف دولار.